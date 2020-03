Donatelli (Confcommercio), firmato accordo regionale sulle procedure di accesso agli ammortizzatori sociali in emergenza Covid-19

L’Aquila. “Al fine di rendere un servizio alle imprese, alle lavoratrici ed ai lavoratori, abbiamo responsabilmente sottoscritto un accordo regionale per facilitare l’adesione delle imprese agli ammortizzatori sociali istituiti per affrontare l’emergenza da Covid 19 DL. 17 marzo 2020. Lo strumento prevede procedure di snellimento per le condivisioni delle organizzazioni sindacali, quanto mai essenziale in questo delicato momento”, cosi dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Abruzzo, Roberto Donatelli.

“Le parti sociali sottoscrittrici (Confcommercio, Fisascat e Uiltucs) ritengono essenziale e strategico l’utilizzo degli enti bilaterali in tal senso e auspicano che gli ordini professionali apprezzino lo sforzo, dando opportuna comunicazione ai propri associati”.

“Questo accordo pone l’Abruzzo tra le prime regioni Italiane nel segnare un passo in avanti rispetto a queste materia un segnale, questo, di maturità è responsabilità espresso dai sottoscrittori circa la necessità di evolvere ed adeguate le relazioni sociali al bisogno del momento critico che tutti stiamo vivendo convinti “, conclude Roberto Donatelli,” del fatto che tutti assieme supereremo”.