Dopo 3 anni torna la colonia estiva non residenziale del comune di Teramo. Sindaco D’Alberto: provo molta soddisfazione

Teramo. Dopo una sosta di tre anni, oggi 29 luglio alle ore 8:00 c’è stato il fatidico taglio del nastro della colonia estiva non residenziale 2019 organizzata dall’Ufficio Attività Sociali del comune di Teramo.

All’atto della partenza alla volta del lido Serenella di Giulianova, erano presenti il sindaco Gianguido D’Alberto, l’assessore alle Politiche Sociali Simone Mistichelli, Alessandro Caccia e i dipendenti dell’Ufficio.

La novità introdotta quest’anno è rappresentata dal fatto che, all’interno della colonia di due settimane, sono state previste ben tre gite, cosi’ strutturate:

• – mercoledì 31 luglio i ragazzi visiteranno la fortezza di Civitella del Tronto;

• – sabato 3 agosto il gruppo si recherà a Castelli per visitare i laboratori d’arte e Ceramica ed il Museo;

• – martedì 6 agosto i ragazzi trascorreranno l’intera mattinata al parco acquatico “Acquapark” di Tortoreto.

L’edizione 2019 costituisce il trampolino di lancio per le colonie future che avranno, sempre di più, un taglio culturale e formativo.

La Colonia terminerà sabato 10 agosto 2019.

L’amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla fondazione Tercas per aver apprezzato e valutato positivamente, finanziando per il triennio 2019-2021 le attività per organizzare le vacanze per i minori residenti così come elaborato dall’Ufficio Attività Sociali.

Ai bimbi sono stati consegnati gli zainetti contenenti i solari ed il cappellino, gentilmente offerti dalla società Bio Apta e le magliette con il logo fornite dalla cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali Onlus.