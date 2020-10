Dpcm, gli artisti di fama destinano i loro lavori alle maestranze dello spettacolo: coinvolto anche Il Volo

L’Aquila. “Gli artisti di fama stanno destinando il ricavato dei loro lavori alle maestranze dello spettacolo, colpite alle ginocchia dal dpcm”. Lo dice il maestro d’orchestra, Leonardo De Amicis, e direttore artistico della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila. Il mondo degli artisti si sta autotassando per sostenere i musicisti, gli attori e tutti gli addetti del settore dello spettacolo (tecnici, amministrativi, costumisti, truccatori) che sono senza lavoro e non capiscono quale sarà il loro futuro.

“È incomprensibile la scelta del governo”, continua De Amicis, “nonostante la stagione appena trascorsa abbia dimostrato la capacità del settore dello spettacolo di adattarsi alle norme e raggiunto l’obiettivo di contagi zero, in tutta Italia. La Perdonanza, nella sola L’Aquila, ha registrato numeri di migliaia di presenze, gestite in sicurezza e serenità senza un contagio. Fermare lo spettacolo dal vivo, musica, teatro e cinema, vuol dire impedire la libertà di espressione della cultura di un popolo”.

Anche i componenti del trio ‘Il Volo’ stanno organizzando una raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo. Il componente abruzzese, Gianluca Ginoble, sottolinea la necessità di essere vicini ai colleghi che lavorano dietro le quinte per la realizzazione degli spettacoli.

“Dopo un’estate quasi normale, chiudere un teatro comporta un grande sacrificio. C’è bisogno di sensibilizzare la nostra categoria per smuovere l’opinione pubblica per dare supporto economico. Noi siamo fortunati perché possiamo lavorare in sala di registrazione e anche separati, ma dobbiamo sostenere i nostri colleghi. Bisogna combattere questo nemico invisibile e cercare di essere ottimista, evitare gli assembramenti nella speranza di ripartire al più presto”.