Drammatico incidente a Città Sant’Angelo: due cavalli in fuga si scontrano con un’automobile in transito

Città Sant’Angelo. Nella serata di oggi si è verificato un drammatico incidente in via Piano di Sacco, a Città Sant’Angelo: due cavalli sono fuggiti da un maneggio della zona e hanno invaso la carreggiata, scontrandosi con una macchina in transito. Le due persone a bordo dell’auto sono state portate in ospedale per accertamenti.

Purtroppo uno degli animali non ce l’ha fatta ed è morto durante l’impatto; l’altro, invece, è rientrato in maneggio.

Al momento non si sa se il proprietario della struttura sarà denunciato: si deciderà dopo gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri.