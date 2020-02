L’Aquila. Ha avuto luogo nel capoluogo abruzzese la presentazione del “Progetto Scuole” che vedrà coinvolti 81 alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria in una progettualità volta ad introdurre il golf nell’Istituto Dottrina Cristiana dell’Aquila e in quello Pescara 6 di via Scarfoglio.

Terminato il programma scolastico, si procederà con gli Open Day e l’attività sul campo all’Adriatico Golf Club di Brecciarola (per la scuola pescarese) e San Donato (per il polo aquilano). Il delegato della Federazione italiana golf Abruzzo, Leonardo Gravina, ha espresso massima soddisfazione per il Progetto Scuole. I ragazzi delle scuole aderenti sono entusiasti di conoscere una realtà quale è il golf, un modo alternativo di fare sport e conoscere le regole. Anche comportamentali.