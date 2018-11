E’ abruzzese il personaggio più seguito sui social. Secondo solo a Belen, Pasquarelli conta oltre 12.5 mln di fan

Pescara. E’ abruzzese, precisamente originario di Città Sant’Angelo, Ruggero Pasquarelli: attore e cantante divenuto famoso per la partecipazione alle telenovele argentine “Violetta” e “Soy Luna”. Ma soprattutto, è lui ad essere il re indiscusso dei social. Pasquarelli è infatti il personaggio italiano del mondo dello spettacolo più seguito sui social network. Tra Instagram e Facebook, senza neanche considerare Twitter, arriva a oltre 12,5 milioni di follower.

Classe 1993, la sua carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione inizia nel settembre del 2010 quando il giovane cantante entra nel talent show X Factor nella squadra di Mara Maionchi, nella categoria uomini under 24. Diventa in seguito conduttore della seconda edizione di Social King, andato in onda su Rai 2 e Rai Gulp e anche di Cartoon Magictrs, andato in onda sempre su Rai 2.

L’attore e cantante abruzzese viene scelto per interpretare il ruolo di Federico nella seconda parte della prima stagione della telenovela Violetta. Nel 2014 torna in Argentina per girare anche la terza stagione. Nel 2013 conduce insieme a Valeria Badalamenti il programma Get the Party su Disney Channel.

Nel gennaio 2015 inizia un tour con il cast della serie, con lo spettacolo Violetta en Vivo, partendo dalla Spagna e finendo a Pesaro. Infine, nel 2016 viene scelto per interpretare il ruolo di Matteo Balsano, il pattinatore che si contende il cuore della protagonista, nella serie argentina Soy Luna. @GiorgiaD’Ascanio