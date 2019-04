È morta l’anziana investita da un’auto pirata a San Salvo, denunciato il conducente: è un 89enne del luogo

Chieti. Non ce l’ha fatta Romana Gilda D’Alessandro, 81 anni, che stamane era stata investita mentre stava attraversando le strisce pedonali in via di Montenero a San Salvo. La donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ambulanza all’ospedale Santo Spirito di Pescara. Ai primi soccorritori del 118 le sue condizioni erano apparse subito critiche.

L’anziana era stata centrata in pieno da una auto e sbalzata a terra dopo un volo di alcuni metri, il conducente non aveva accennato nemmeno a frenare dandosi poi alla fuga. Si tratta di un ottantanovenne del luogo rintracciato dagli agenti della polizia locale attraverso i riscontri forniti dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vasto, Michele Pecoraro, non ha disposto l’arresto: per lui pende l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.