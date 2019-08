È ufficiale: Montesilvano sarà la location del Jova Beach Party. Appuntamento in spiaggia il 7 settembre

Montesilvano. Chi la dura, la vince. Dopo vari tira e molla, bocciature, riunioni e sopralluoghi, arriva l’ufficialità: il 7 settembre Montesilvano ospiterà il Jova Beach Party. Esulta su Facebook il consigliere comunale Marco Forconi. E non solo. Anche Jovanotti non trattiene l’entusiasmo: “Posso confermarlo ufficialmente e sono felice di farlo: il 7 settembre JOVA BEACH PARTY sarà sulla spiaggia di Montesilvano!

Valgono i biglietti di Vasto (e per chi invece non può venire e ha i biglietti di Vasto è aperto il rimborso totale oppure può venire a Milano, andate sul sito trident https://www.tridentmusic.it/ per le info).

Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per tutte le verifiche di incidenza, la progettazione, la pianificazione e tutto quello che serve per poter realizzare per bene un grande evento con JBP.

Abruzzo arriviamo! Sabato 7 settembre!”

L’evento, tra i più attesi dell’estate 2019, prevede la partecipazione di 35mila persone e un business senza precedenti per la cittadina rivierasca, con la predisposizione di tante navette per raggiungere il sito dello spettacolo, l’area tra gli stabilimenti Sabbia d’oro e Bagni Bruno. Mobilitati i Comuni limitrofi, che hanno messo a disposizione aree di smistamento, tra cui l’Outlet Village di Città Sant’Angelo.

Dopo le riserve avanzate dal prefetto di Chieti sullo svolgimento dello show a Vasto, si era fatta avanti la città di Pescara per tentare il “colpaccio”. Naufragata questa ipotesi, erano spuntati i nomi di Montesilvano, Giulianova e Fossacesia. Alla fine, il trionfo per l’amministrazione De Martinis. (R. P.)