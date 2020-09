Ecomob Expo di Pescara, presente il Comune dell’Aquila

L’Aquila. Il Comune dell’Aquila ha partecipato all’Ecomob Expo Village 2020, la più importante iniziativa regionale sulla mobilità sostenibile in corso di svolgimento a Pescara.

Il sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, hanno inviato i propri saluti nel meeting inaugurale, che ha visto la presenza dell’assessore alla Mobilità del Comune di Pescara, l’ex sindaco Albore Mascia, dell’Assessore regionale Nicola Campitelli e del presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco.

“L’amministrazione comunale dell’Aquila ha portato la propria esperienza – hanno spiegato Biondi e Mannetti – che pone il capoluogo di Regione all’avanguardia sulle tematiche della mobilità sostenibile, sia in campo regionale che nazionale”.

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa – hanno aggiunto sindaco e assessore – sia perché abbiamo potuto dimostrare l’azione che stiamo conducendo in termini di programmazione grazie al Pums, il Piano urbano per la mobilità sostenibile, sia perché abbiamo avuto l’occasione di promuovere in quel contesto qualificato le operazioni specifiche che abbiamo messo in atto, tra cui gli incentivi per l’acquisto di auto e bici elettriche e l’acquisizione autobus elettrici per l’Ama”.

Il sindaco Biondi e l’assessore Mannetti hanno concluso precisando che “al Comune dell’Aquila è stato riservato uno spazio espositivo, con la presenza di funzionari del nostro servizio Mobilità, in cui e è stato possibile analizzare nel dettaglio le strategie messe in atto dalla nostra amministrazione, nonché una delle 5 macchine elettriche della Polizia Municipale, fiore all’occhiello di una politica sulla mobilità elettrica che non è fatta di mere dichiarazioni, ma di fatti concreti che sono sotto gli occhi di tutti”.