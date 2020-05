Ecoroom di Fare Verde Abruzzo, “stop all’usa e getta, a partire dalle mascherine”

Pescara. Giovedì 21 maggio alle ore 19:00, in diretta Facebook dalla pagina di Fare Verde Abruzzo, nuovo appuntamento con Ecoroom, “pillole di consapevolezza per uscire dalla pandemia prendendoci cura di noi e del Pianeta”.

L’ingegnere Francesco Girardi, amministratore unico di ASA Tivoli, e Massimo De Maio, vicepresidente nazionale di Fare Verde, parleranno di usa e getta, a partire dalle mascherine. “Calcolando, in media, 1 mascherina ogni 2 giorni per 60 milioni di Italiani, potremmo arrivare a consumarne 900 milioni al mese, 11 miliardi in un anno, generando un volume di rifiuti pari a 60 torri di Pisa”.

Per ridurre questa enorme massa di rifiuti, l’indicazione di Fare Verde è quella di utilizzare il più possibile mascherine riutilizzabili e di non gettarle per terra dopo l’uso. Già in piena quarantena, i battelli ecologici “Pelikan” utilizzati per la pulizia del mare hanno pescato nell’Adriatico guanti e mascherine. Negli stessi giorni è giunta la notizia di un uccello morto, probabilmente di fame, dopo essere rimasto impigliato in una mascherina che gli impediva di volare. Con il ciclo di conferenze Ecoroom, Fare Verde vuole ricordare che non possiamo restare sani in un mondo malato.

Durante la diretta verranno illustrate alcune soluzioni per ridurre i rifiuti in casa evitando pellicole di plastica e fogli di alluminio, dischetti struccanti e bastoncini nettaorecchie (cotton fioc) usa e getta, sacchetti di plastica per l’ortofrutta. Di tutti questi prodotti sarà presentata la versione lavabile e riutilizzabile. “Perché raccolta differenziata e riciclaggio sono importanti ma vengono dopo la riduzione e il riuso. Per Fare Verde il miglior rifiuto è sempre quello che non si produce”.

Per seguire Ecoroom: https://www.facebook.com/ FareVerdeAbruzzo/