Educare alla pace, all’accoglienza e al dialogo: a Giulianova un incontro per sensibilizzare i cittadini

Giulianova. Educare alla pace, all’incontro, all’accoglienza e al dialogo promuovendo il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: questi i contenuti principali del seminario organizzato dalla Uil Scuola Rua Abruzzo che si terrà venerdì 1 marzo dalle 16.00 nell’aula magna dell’I.I.S. “Crocetti-Cerulli” di Giulianova Alta. Il seminario, rivolto a tutto il personale scolastico, è gratuito e vale come attività di aggiornamento e formazione. Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

I relatori saranno Francesco Barone, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila che parlerà, in particolare della sua esperienza nella Repubblica del Congo e dell’incontro avuto con il Premio Nobel per la Pace 2018 Denis Mukwege, Francesca Morgante, Docente di scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Roseto 2 ci parlerà del ruolo della scuola per lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e per il rispetto della legalità e della sostenibilità ambientale, Ida Capece, Psicologa, psicoterapeuta, formatrice Miur, responsabile Cisrem Unite, che tratterà, tra l’altro, l’approccio psicologico ad eventi traumatici precoci.

Concluderà l’evento Mariolina Ciarnella, Vice Presidente dell’Irase Nazionale (Istituto di ricerca e formazione della Uil Scuola). Introdurrà e condurrà i lavori Irene Caporaletti, Segretario Generale della UIL Scuola Rua Abruzzo.

Per iscriversi al seminario gli interessati possono inviare una mail al seguente indirizzo: abruzzo@uilscuola.it