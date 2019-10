Effetto Greta Thunberg: bonus di 5mila euro ai negozi che dicono addio a plastica e carta. La novità nel decreto clima del Governo

Pescara. Piccolo, grande traguardo per Greta Thunberg e per la sua battaglia ecologista: il viaggio più lungo comincia con un solo passo. Ed è il segnale che il Consiglio dei ministri sta per mandare agli italiani. È in arrivo, infatti, un ecobonus per gli esercenti che rinunceranno alle classiche, inquinanti confezioni di carta e plastica. Così olio, sapone, biscotti, frutta, sigarette e, in generale, beni vendibili singolarmente potranno essere acquistati facendo un tuffo nel passato, quando era proprio questa l’abitudine organizzativa e logistica dei negozianti. Dunque, vedremo presto nei centri commerciali e nelle botteghe sotto casa degli spazi ad hoc, i cosiddetti green corner, letteralmente, e metaforicamente, angoli verdi. Previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro entro il 202o e il 2021. Si potrà usufruire del beneficio con un vincolo di almeno 3 anni.

Un’iniziativa che rievoca il “bianco e nero” degli anni post guerra, per la gioia dei nostalgici cultori della storia. Indimenticabile la Nutella, che veniva spalmata su carta oleata. Quando la tecnologia che stordisce i cervelli e deturpa la natura non esisteva. Va a finire che si stava meglio quando si stava peggio. (r.p)