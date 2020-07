Elezioni amministrative, chiamata alle urne il 20 e 21 settembre. Ecco i comuni abruzzesi al voto

Chieti. Il 20 e 21 settembre l’Abruzzo sarà chiamata alle urne per le elezioni amministrative. È infatti arrivata l’ufficialità dal ministero dell’Interno con un decreto a firma del ministro Lamorgese.

Dopo l’emergenza coronavirus, cha posticipato le consultazioni elettorali a causa dell’emergenza sanitaria, nelle nuove date di settembre si rinnoveranno i consigli nei Comuni marsicani e abruzzesi.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, sottolinea la ministra dell’Interno nel decreto del 15 luglio, avrà luogo nei giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre.

Si voterà a Chieti, città nella quale per quanto riguarda le alleanze politiche nelle elezioni comunali, il Comitato regionale di Forza Italia ha ribadito, sempre all’unanimità, di aderire al quadro politico nazionale che vede la coalizione di centrodestra unita. La scelta dell’assessore regionale Mauro Febbo di sostenere un polo civico, invece, è frutto solo di dinamiche locali.

“Ciò nonostante”, ha detto il coordinatore regionale Nazario Pagano, “Forza Italia è a lavoro per sostenere a Chieti la coalizione di centrodestra, nel rispetto di un proprio ruolo elettorale nelle varie competizioni. Pertanto, ogni tentativo di coinvolgere gli equilibri regionali nella tornata elettorale comunale, come paventato nei giorni scorsi, appare fuori luogo e irrazionale, un «diktat» verso un proprio esponente regionale che avrebbe il solo obiettivo di destabilizzare la maggioranza politica che sostiene il presidente Marsilio in un momento, peraltro, delicato per la comunità abruzzese”. Tra le fila del Movimento 5 Stelle il candidato sindaco sarà Luca Amicone, 41 anni di Chieti, impiegato di banca, laurea triennale e una Magistrale in Economia e management. La notizia è stata ufficializzata dopo che è arrivata da Roma la certificazione della lista. “Finalmente possiamo iniziare a ragionare su cosa fare a Chieti, per il bene di tutti i cittadini”, ha commentato la deputata teatina Daniela Torto.

Chiamata alle urne anche nei Comuni di Barisciano, Cagnano Amiterno, Ocre, Pizzoli, Rocca di Cambio, San Demetrio ne’ Vestini.

Nella Marsica si voterà ad Avezzano, Aielli, Celano, Carsoli, Pescina, Magliano de’ Marsi, Collelongo, Sante Marie, Collarmele e Cappadocia.

Cittadini chiamati a votare anche ad Acciano, Castelvecchio Subequo, Fontecchio, Molina Aterno, Castel di Ieri, Fagnano Alto, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Tione degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo e Poggio Picenze.

In Valle Peligna si rinnoverà il consiglio comunale di Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Cansano, Corfinio, Pettorano sul Gizio, Raiano, Roccacasale e Vittorito.