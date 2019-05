Elezioni Europee, Bellachioma (Lega): risultato straordinario in Abruzzo, abbiamo creato grande squadra

Pescara. “In Abruzzo un risultato straordinario se si pensa che 5 anni fa la Lega prese l’1,42%”. È quanto dichiara all’Ansa il coordinatore regionale della Lega, Giuseppe Bellachioma, commentando i dati del voto alle Europee che vede l’Abruzzo unica regione della circoscrizione Sud alla Lega con il 35,31%.

“Merito di Salvini”, ha detto Bellachioma, “che si è speso tantissimo nella nostra regione. Soprattutto in occasione delle regionali abbiamo creato una classe dirigente importante e abbiamo un grande squadra. Merito anche degli abruzzesi che hanno voluto premiaci non soltanto per il lavoro ma anche per il fatto che da due mesi siamo in Regione con 10 consiglieri e 4 assessori e stiamo portando anche qui un governo del cambiamento di buon senso”.

Alla domanda se ha sentito Salvini, Bellachioma ha risposto: “No, non l’ho ancora sentito”. Infine per le amministrative nei tre grandi centri, Pescara, Montesilvano e Giulianova, “mi auguro”, ha concluso Bellachioma, “auche la Lega possa dare il suo contributo perché centrodestra vinca anche qui”.