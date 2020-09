Elezioni, i commenti dei candidati sindaco. Babbo: ce l’ho messa tutta. Di Pangrazio: orgoglioso del risultato

Avezzano. Ormai è certo: Avezzano dovrà scegliere tra Gianni Di Pangrazio, già sindaco della città, e Tiziano Genovesi, candidato sindaco della Lega. Gli elettori marsicani hanno deciso di tornare di nuovo alle urne, quindi, per dare la possibilità agli avezzanesi di scegliere chi dovrà essere il primo cittadino della città.

Dopo la lunga tornata elettorale i candidati hanno condiviso con i propri sostenitori e con i cittadini le loro sensazioni e considerazioni a poche ore dal termine degli spogli nei seggi.

Il primo a parlare è Mario Babbo, candidato sindaco con la sua lista civica che ha combattuto, è il caso di dirlo, fino all’ultimo voto con l’esponente del carroccio Genovesi. “Ce l’ho messa tutta”, ha scritto Mario Babbo, “ma per un soffio non abbiamo acciuffato questo sogno. Non sono mancati né il coraggio, né l’entusiasmo né tantomeno il progetto: non si spegneranno, anzi. Questo è solo il primo passo per credere in una Avezzano libera, giovane, inclusiva e soprattutto rinnovata. Ringrazio chi mi ha sostenuto, chi mi è stato vicino, chi si è candidato. Sarò sempre uno di voi. Ci vediamo nella mischia del Consiglio Comunale”.

Anna Maria Taccone, unica candidato sindaco donna in città, ha superato i 4mila voti nella prima competizione politica che l’ha vista protagonista. “Avezzano ha espresso le sue preferenze e ne prendiamo atto”, ha sottolineato la forzista, “per il poco tempo a disposizione, reputo il nostro risultato una scalata incredibile, di cui andare fieri, ringrazio i tantissimi cittadini che ci hanno dato fiducia, credendo nella possibilità di un cambiamento profondo. Ancor di più voglio ringraziare tutto lo staff che si è speso senza riserve e tutti i miei candidati che hanno lottato come leoni e sognato insieme a me. Faccio i migliori auguri di buon lavoro al prossimo Sindaco, chiunque sarà”.