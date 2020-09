Elicottero della polizia sorvola Pescara, in corso controlli straordinari in periferia

Pescara. Dalle prime ore di questa mattina è in corso a Pescara un servizio straordinario di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, predisposto dal questore Francesco Misiti, che sta interessando alcuni quartieri della periferia, in particolare nelle zone di via Caduti per Servizio e via Ilaria Alpi.

Al lavoro gli uomini del Reparto Mobile, con l’ausilio anche di un elicottero. Posti di blocco in diverse strade dei quartieri interessati dall’operazione.