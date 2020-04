Emergenza Coronavirus, dal 4 maggio riapriranno tutti i cantieri in Abruzzo

L’Aquila. Dal 4 maggio riapriranno tutti i cantieri in Abruzzo. La conferma è arrivata anche dal presidente regionale dell’Ance, Antonio D’Intino, che spera in una ripartenza a 360 gradi dell’intero

comparto abruzzese.

“A oggi sono stati aperti solo i cantieri pubblici di massima urgenza e mi riferisco ai cantieri di edilizia scolastica, sanitaria, di dissesto idrogeologico e di edilizia carceraria. Si tratta di pochi cantieri, anche perché solo domenica sera abbiamo saputo che avrebbero potuto riaprire, però devo anche sottolineare che i cantieri che da ieri potevano ripartire, ribadisco, pochi, lo potevano fare solo dietro

autorizzazione delle prefetture locali. Con soddisfazione abbiamo apprezzato nel decreto la possibilità di lavorare già da questa settimana con i rispettivi uffici per l’adempimento delle pratiche e far riaprire tutti gli altri cantieri il 4 maggio. Bisogna ripartire con l’edilizia in Abruzzo perché parliamo di un settore nevralgico della nostra regione”.

“Siamo stati i primi a chiedere a marzo la chiusura dei cantieri per l’emergenza sanitaria e oggi, con altrettanta forza, abbiamo chiesto la riapertura. Così sarà la settimana prossima, perché siamo in grado di poter mettere in sicurezza tutta la filiera della sicurezza, anche sostenendo costi indifferenti. Voglio solo aggiungere che in Abruzzo lavorano 5mila imprese edili che contano su 22mila lavoratori diretti iscritti alle casse edili e altri 48mila occupati dell’indotto, per quasi 70mila addetti in totale”.