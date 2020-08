Emergenza coronavirus, dalla Giunta arriva l’ok ai servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto locale

L’Aquila. La Giunta regionale d’Abruzzo si è riunita ieri in seduta straordinaria, presieduta dal presidente Marco Marsilio, per l’approvazione di alcuni provvedimenti. È stata autorizzata, su proposta dello stesso presidente, l’istituzione di servizi scolastici aggiuntivi per il trasporto pubblico e programmata l’attivazione da parte di aziende di trasporto pubblico locale di corse aggiuntive scolastiche anche con l’utilizzo di mezzi del comparto noleggio. Tua spa è autorizzata, previa ampia verifica del mercato estesa a tutti i noleggiatori autorizzati, a individuare, previo espletamento della relativa procedura, le aziende con cui concordare corse aggiuntive. Vista l’assenza, al momento, di stanziamenti statali, da tempo richiesti, il programma di servizi aggiuntivi trova copertura a valere sulle risorse finanziarie appostate sul Fondo Unico Regionale per il Trasporto Pubblico Locale, la cui dotazione sarà adeguata a seguito della riprogrammazione in itinere del FSC Abruzzo.

Approvato, su proposta dell’assessore Emanuele Imprudente, il Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2020-2021 che regolamenta le specie cacciabili e i periodi di caccia, l’ora legale d’inizio e termine della giornata di caccia nonché i periodi e le modalità per l’addestramento dei cani. Il calendario è pubblicato sul sito internet http:/www.regione.abruzzo.it/caccia. Approvata la delibera riguardante il Piano Faunistico Regionale, che sarà trasmesso al Consiglio regionale per la conseguente approvazione. Alla predisposizione del Piano hanno partecipato attivamente anche gli Enti gestori delle Aree protette nazionali e regionali, al fine di condividere gli obiettivi di gestione della fauna selvatica su scala regionale e le attività necessarie al loro raggiungimento.