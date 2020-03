Emergenza Coronavirus, deputato Antonio Martino (Fi): donare indennità dei parlamentari al sistema sanitario nazionale

L’Aquila. Donare l’indennità dei parlamentari del mese di marzo al sistema sanitario nazionale: è la proposta del deputato abruzzese di Forza Italia Antonio Martino, nel pieno della emergenza Coronavirus.

“Non sono un populista, ma penso di essere realista: oggi noi parlamentari dobbiamo essere in prima linea in questa emergenza, non bastano solo le parole, ci vogliono i fatti: chiedo al presidente Fico di

convincere tutti i gruppi a donare l’emolumento di marzo di noi parlamentari al sistema sanitario italiano”, ha spiegato il 43enne imprenditore pescarese eletto nel collegio provinciale dell’Aquila. “Sarebbe un gesto utile ma soprattutto necessario per far sentire tutti noi italiani uniti nell’affrontare questa tragedia”.