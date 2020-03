Emergenza Coronavirus, gli animali rischiano di morire di fame, la richiesta di aiuto dello zoo: “Acquistate un biglietto online”

Rocca San Giovanni. Lo Zoo d’Abruzzo, nel Chietino, lancia l’allarme che riguarda la sopravvivenza dei suoi animali: il Covid-19 19 non ha permesso la riapertura stagionale e la fauna rischia di non sopravvivere. È possibile contribuire e scongiurare questo attraverso l’acquisto di un biglietto online.

Ecco la richiesta di aiuto dello zoo: “L’emergenza coronavirus ha creato una situazione difficile per tutti, anche per noi dello Zoo D’Abruzzo.

Dopo la pausa invernale, il parco avrebbe dovuto riaprire al pubblico, ma per l’emergenza sanitaria questo non è stato possibile e senza gli incassi previsti, sarà difficile gestire al meglio gli animali ancora per molto.

Così lo zoo d’abruzzo lancia il suo SOS: i nostri oltre 250 animali, necessitano di cibo e cure tutti i giorni.

Rivolgiamo il nostro appello a tutte le istituzioni e aziende alimentari, affinchè ci aiutino con alimenti da destinare agli animali, come carne, pesce, verdure e frutta, mangime e fieno, per garantire le cure necessarie per i nostri amici animali.

Chiediamo a tutti i nostri visitatori di aiutarci, non facendo delle donazioni, ma semplicemente acquistando già da ora il biglietto di ingresso on line allo zoo per la stagione 2020, sul nostro sito:

https://www.zooabruzzo.it/zooabruzzo/

perché vogliamo avervi tutti qui al parco, appena sarà finita l’emergenza, per salutare i nostri amici animali.

Le strutture zoologiche, attraverso progetti di conservazione, tutelano la fauna e la flora a rischio di estinzione a livello mondiale e svolgono un importante ruolo nella educazione ambientale.

Come noi altre strutture zoologiche stanno soffrendo.

Con il vostro aiuto sicuramente ce la faremo!”

IBAN: IT96R0538777860000000556665