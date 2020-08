Emergenza Coronavirus in Abruzzo: 12 nuovi casi positivi, attualmente i contagiati sono 197

L’Aquila. Oggi in Abruzzo si sono registrati 12 nuovi casi positivi al Covid-19: 11 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti.

Non si sono registrati nuovi decessi. Sono 25 i ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 172 in isolamento domiciliare e 2817 sono i dimessi/guariti.

Attualmente i positivi nella Regione sono 197, i test eseguiti complessivamente sono 134980.