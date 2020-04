Emergenza Coronavirus, Provenzano (Pd): spero in un accordo Stato-Regioni per preparare la ripartenza

L’Aquila. “Fin dai primi giorni dell’emergenza è emersa chiaramente tutta la necessità di mobilitare tutte le risorse disponibili per fronteggiare la crisi e preparare la ripartenza. In questo contesto io

stesso ho avviato una interlocuzione immediata con l’Europa per capire il contributo dei fondi strutturali. È un contributo che può essere molto importante e anche grazie alle richieste del governo italiano siamo arrivati a definire un pacchetto di modifiche regolamentari già presentate. È un’occasione che non va sprecata. Queste modifiche consentono interventi importanti che servono a colmare i divari esistenti: la rendicontabilità delle spese sanitarie, il sostegno alle imprese e ai redditi, il sostegno ai processi di digitalizzazione”. Lo ha detto il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano al question time della Camera.

“Su queste priorità di intervento abbiamo proposto un’intesa interistituzionale alle regioni per arrivare a un accordo che consenta di mobilitare una grande quantità di risorse intorno a questi obiettivi di emergenza. Non ci sarà uno spostamento di risorse da una regione all’altra e non c’è uno spostamento dal Sud, come accaduto in passato in altre crisi. In delibera Cipe copriremo le spese necessarie per liberare le risorse dei fondi europei e lo faremo prevedendo un’addizionalità alle regioni del Sud che maggiormente concorrono a questa riprogrammazione. Una riprogrammazione imponente che prevede un’opera di tessitura istituzionale difficile in accordo con le regioni. Spero di arrivare in conferenza Stato-Regioni la prossima settimana con questo accordo che coniuga investimenti per fronteggiare l’emergenza e preparare la ripartenza”.