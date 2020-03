Emergenza Coronavirus, Santangelo: la regione Abruzzo aiuterà concretamente le imprese del territorio

L’Aquila. “Questo Governo regionale risponde al grido di aiuto lanciato dalle imprese del territorio sbloccando importanti risorse del programma di sviluppo Restart. Ai molti provvedimenti lasciati in eredità dalla precedente giunta di centrosinistra, frutto spesso di mere enunciazioni o ridotti a semplici dichiarazioni di intenti, al contrario il presidente Marsilio e la Giunta rispondono snellendo le procedure e attivando 10 milioni di euro per le imprese del cratere 2009.” E’ quanto dichiarato dal vice presidente vicario, Roberto Santangelo.

“Accogliendo la nostra richiesta di assegnare un fondo di garanzia alle piccole e medie imprese attraverso i Confidi, a cui fanno riferimento oltre il 65% delle Pmi per l’accesso ai finanziamenti, viene data la possibilità di sostenere le aziende del territorio in difficoltà con strumenti finanziari idonei, affinché possano superare questo momento negativo aggravato dall’emergenza sanitaria per essere pronti a far ripartire l’economia appena ci saranno le condizioni. In questa direzione, insieme al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, abbiamo presentato un emendamento al progetto di legge numero 160/2020 che sarà esaminato nei prossimi giorni dalle competenti Commissioni consiliari, con il quale, attraverso la creazione di un fondo di rotazione, la regione Abruzzo accelera il pagamento dei debito nei confronti dei creditori, nonché quelli relativi ai programmi di interventi gestiti direttamente dalla regione o affidati ad altri enti in convenzione.”

“Le misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del Covid-19, contenute nel progetto di legge, in itinere, sono rivolte alle imprese, ai liberi professionisti e comunque coloro titolari di partita IVA, che spero troverà la condivisione degli altri colleghi Consiglieri, anche in sede di approvazione da parte del Consiglio regionale, con spunti ed elementi migliorati e non di mero ostruzionismo politico vista l’importanza e l’urgenza degli interventi in esso contenuti”, ha concluso Santangelo.