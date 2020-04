Emergenza Covid-19: combattere la noia in quarantena, ecco come con il servizio regionale di lettura online

L’Aquila. “La chiusura delle nostre strutture non ha frenato la voglia di leggere anche attraverso i nuovi dispositivi. Il servizio digitale è cresciuto esponenzialmente facendo quasi quintuplicare le

consultazioni e i prestiti. La cultura rimane un elemento essenziale per la regione Abruzzo e per questo abbiamo deciso anche di implementare l’offerta sul nostro portale Abruzzo Digital Library”.

L’assessore Mauro Febbo, con delega Beni e attività Culturali e di spettacolo, Attività produttive e Turismo ha commentato così il raddoppio degli iscritti sulla piattaforma nel solo mese di marzo. Pur essendo chiuse le biblioteche e le agenzie di promozione culturale della regione Abruzzo continuano la loro attività di prestito e libera consultazione dell’emeroteca grazie alla piattaforma Mlol a cui la regione ha aderito dal 2018.

A disposizione degli utenti infatti ci sono più di 50000 ebook e di 7000 quotidiani italiani e stranieri: dal Corriere della sera alla Gazzetta dello Sport passando per numerosi settimanali e mensili da tutto il mondo. Tutte le agenzie e biblioteche ex provinciali si sono attivate sui propri territori di riferimento per far conoscere le nuove e facilitate modalità di accesso al sistema: basta infatti inviare una mail indicando nome e cognome e un indirizzo mail per essere iscritti immediatamente. Da alcuni giorni, sono a disposizione per tutti gli iscritti i titoli di alcune importanti case editrici: Il Mulino e Fandango e inoltre sono state acquistate più copie dei titoli di maggior interesse per i nostri utenti. Da oggi inoltre è stato innalzato il limite dei prestiti mensili per utente passando dagli attuali 2 a 3 prestiti al mese.

In questo link è possibile trovare l’elenco delle strutture attive nelle iscrizioni e ulteriori informazioni al riguardo: https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fabruzzo.medialibrary.it%2Fpagine%2Fpagina.aspx%3Fid%3D570&e=c75d7d81&h=a8ff62d1&f =n&p=y.