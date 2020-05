Emergenza Covid-19, Imprudente e Liris: stanziati 6 milioni per lavoratori autonomi e piccole e medie imprese

L’Aquila. La Regione Abruzzo stanzia 6 milioni di euro per il rilancio dell’economia e per supportare le imprese nell’emergenza Coronavirus. Si tratta di un’azione a sostegno delle spese di investimento di micro e piccole imprese e lavoratori autonomi in regime forfettario che operano in Abruzzo e che sono costituite da almeno tre anni. Un contributo sotto forma di sovvenzione diretta, a fondo perduto, concesso a titolo di rimborso delle spese di investimento, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino a un massimo di 5.000 euro al netto dell’IVA. La scadenza per presentare domanda è prevista per il 4 giugno prossimo.

“Si tratta di una boccata d’ossigeno importante in questa fase di emergenza sanitaria, per venire incontro alle esigenze dei piccoli imprenditori abruzzesi e titolari di partita Iva che assumono un ruolo fondamentale nell’economia regionale con la ripartenza della fase 2″ affermano il vicepresidente Emanuele Imprudente e l’assessore Guido Quintino Liris. “L’obiettivo è quello di facilitare l’ottenimento di liquidità per chi, così duramente colpito dalla drammatica emergenza sanitaria ed economica in corso, possa affrontare una pronta ripartenza con un aiuto economico. È necessario raggiungere un vasto numero di imprenditori con una corretta e capillare informazione che riteniamo essenziale per accedere alla misura. La fase che abbiamo di fronte non sarà facile, ma più strumenti avremo a disposizione delle aziende abruzzesi e più rapidi saremo nella ripresa”.

Le spese ammissibili sono quelle effettuate dalla data del 1 gennaio 2020 per l’acquisto di macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, arredi, strumenti e sistemi (dispositivi, hardware, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al loro funzionamento), e altri beni destinati a essere utilizzati per un periodo di tempo superiore ai 3 anni. La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo sportello.regione.abruzzo.it dal 26 maggio al 4 giugno. All’interno della piattaforma è presente la relativa documentazione.

L’avviso denominato “Aiuta Impresa – Contributo per spese di investimento, ai sensi dell’art.4 “Misure per il rilancio dell’economia regionale” della Legge Regionale 6 aprile 2020, n.9 “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 70 e sul sito della Regione nella pagina “Aiuta Impresa”.