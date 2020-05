Emergenza Covid-19, l’Abruzzo si prepara alla fase2, ma è polemica sulle ordinanze

L’Aquila. Mentre l’Abruzzo si prepara all’inizio della ‘fase 2’, è polemica per le ordinanze con cui il governatore Marco Marsilio ha anticipato il Governo. Il presidente, ad esempio, ha revocato le misure più restrittive, come il divieto di circolare sulle strade senza motivazioni valide, previste per l’area metropolitana pescarese. Già consentite da ieri numerose attività, tra cui la toelettatura dei cani, la pesca, le passeggiate a cavallo, la corsa, i giri in bici e altre attività sportive, sempre nel rispetto del distanziamento fisico. Ieri, primo maggio, centinaia di persone hanno invaso il lungomare di Pescara, provocando le proteste del centrosinistra. Per quanto riguarda il sistema produttivo, nei giorni scorsi, dopo essersi adeguate dal punto di vista della sicurezza, hanno già riaperto grandi aziende come Sevel e Honda, in Val di Sangro, con i relativi indotti.

Molte le attività che non si sono mai fermate, come il polo farmaceutico dell’Aquila. Secondo la Cgil Abruzzo nel manifatturiero il 50% delle aziende non ha mai chiuso, mentre da lunedì il tessuto produttivo abruzzese dovrebbe essere operativo quasi al completo. Numerose le aziende che si sono riconvertite ed hanno iniziato a produrre mascherine; tra queste la Fater che sta realizzando Dpi per la Protezione civile. In merito alla vendita al dettaglio e il commercio, ad eccezione delle attività che hanno potuto restare aperte, gli operatori sono in attesa delle indicazioni del Governo. Tante le attività commerciali e i negozi che hanno avviato la sperimentazione dell’e-commerce. Parte dei ristoranti e dei bar ha già potuto riaprire dal 24 aprile, quando il governatore, con apposita ordinanza, ha stabilito il via libera all’asporto. Sul fronte dei trasporti, dopo settimane di profonde variazioni delle corse, la Tua, società unica del trasporto abruzzese, si è riorganizzata: è stata rimodulata la logica ‘meramente Tpl’ per raggiungere, sottolinea l’azienda, rendere più competitivo il trasporto pubblico e consentire l’effettuazione di più corse in un determinato arco temporale”.

Obbligatorio viaggiare con mascherine e a un metro di distanza. Il presidente di Regione ha permesso anche la riapertura dei cimiteri, le cui modalità avverranno a discrezione dei sindaci. I primi cittadini sono al lavoro anche per riaprire parchi cittadini e i mercati rionali, nel rispetto delle misure di sicurezza.