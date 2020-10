Emergenza Covid, D’Incecco (Lega): i 5stelle Abruzzo peggiori del governo nazionale

Pescara. “Le critiche dei 5 Stelle sono prive di una progettualità politica e quindi valgono zero, tentano invano di salvare la faccia agli occhi degli attivisti e le poltrone”, questa la replica di Vincenzo D’Incecco, presidente della Prima Commissione Bilancio, Affari generali e istituzionali, alle accuse mosse dal capogruppo dei 5 Stelle, Sara Marcozzi.

D’Incecco prosegue:”A livello umano, a me spiace dover replicare ma qui siamo di fronte al classico accanimento terapeutico, non c’è nulla da fare se non si capisce la normale dialettica politica con i tempi che ne conseguono ma, giustamente, i 5S non possono saperlo perchè non governeranno mai. Ai duri e puri d’Abruzzo con il dito sempre pronto a bachettare, consapevoli della loro debacle viste le numerose disaffezioni sui territori, chiedo se il protocollo sanitario adottato dal ministro Speranza sia stato corretto e se, tutti i decessi della passata primavera, non siano dipesi da qualche errore vista la loro preoccupazione per la sanità lombarda che vanta l’Ospedale Fiera a Milano(a disposizione dell’intero Paese),fatto costruire da Guido Bertolaso in un batter d’occhio e con fondi privati” conclude D’Incecco.