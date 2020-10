Emergenza Don Orione, il dramma di un operatore: pregate per i miei colleghi (video)

Avezzano. Emergenza Don Orione, il dramma di un operatore: “pregate per i miei colleghi”. È questo il messaggio di un operatore della Rsa di Don Orione di Avezzano, colpita da un focolaio, ha voluto affidare ai social.

“Sono qui per dirvi che non ho il covid, ho effettuato i tamponi e sono risultato negativo”, dice l’operatore, “sapete tutti qual è la situazione qui a Don Orione. Ci sono molti casi e la cosa che mi dispiace di più è per i miei colleghi che hanno preso questo virus”.

“Sono sicuro che ce la faremo”, afferma con le lacrime agli occhi, “ne usciremo alla grande e chi è stato a contatto con me può stare tranquillo perché non ho avuto contatti da sabato scorso con nessuno e fate una preghiera per i miei colleghi che hanno riscontrato il covid. I nonni stanno tutti bene”, conclude, “anzi, forse pure troppo. I miei colleghi che hanno attualmente il coronavirus stanno tutti bene. Speriamo passi subito questo periodaccio”.