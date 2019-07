Emergenza maltempo in Abruzzo, il premier Conte incontra Borrelli: valuteremo stato d’emergenza

Pescara. “Proprio in riferimento alle ultime notizie legate al maltempo che si è abbattuto in Italia, questa mattina ho avuto l’occasione con il responsabile della Protezione civile Borrelli di ricevere gli ultimi aggiornamenti su criticità e danni, che si sono verificati in diverse Regioni e soprattutto in Abruzzo”.

È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in merito all’emergenza del maltempo che ha colpito la costa adriatica, in particolare l’Abruzzo e la città di Pescara.

“Attenderemo l’esito delle verifiche previste per la stima dei danni”, conclude il premier Conte, “al termine delle quali procederemo alle valutazioni per l’eventuale dichiarazione dello stato di emergenza per le Regioni richiedenti”.