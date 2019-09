Emiciclo, convocata la quarta commissione sulle politiche europee. Tre i progetti di legge all’ordine del giorno

L’Aquila. Come comunica il Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Quarta Commissione consiliare “Commissione per le Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea” è convocata per martedì 10 settembre alle 10, presso il Palazzo dell’Emiciclo, con il seguente ordine del giorno:

Progetto di legge recante “Misure straordinarie per il recupero delle aree o degli opifici industriali”;

Progetto di legge recante “Misure a sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale”;

Progetto di legge recante “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1998, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione)”.