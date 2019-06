Emiciclo, presentazione del nuovo progetto a difesa degli interessi finanziari dell’Ue. Sospiri introdurrà lavori

L’Aquila. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri introdurrà i lavori dell’evento di apertura del progetto ECO for PIF (Early Correcting Operations for Preventing Irregularities and Fraud through administrative measures and active learning), che si terrà all’Aquila il 25 e 26 giugno 2019 nel Palazzo dell’Emiciclo. L’obiettivo del progetto è migliorare il livello di protezione degli interessi finanziari dell’UE con un’azione combinata sia a livello amministrativo che formativo, garantendo un intervento di cooperazione capillare in Albania, Bosnia-Erzegovina e Italia con ricadute intese per l’intera area Adriatico-Ionica, capitalizzando le best practice del Programma IPA Adriatic CBC. ECO for PIF, coordinato dal Servizio della Cooperazione Territoriale IPA della Regione Abruzzo e finanziato dal Programma europeo HERCULE III (2014-2020) dell’Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), nasce dall’esperienza pluriennale maturata, anche grazie al lavoro di Paola Di Salvatore in qualità di Autorità di Gestione, attraverso il ciclo di seminari in tema di contrasto alle irregolarità e alle frodi a danno dei bilanci nazionali e dell’Unione europea organizzati in Italia e nei paesi dell’area balcanica tra il 2015 e il 2016 con una iniziativa senza precedenti. È proprio questa esperienza che si vuole trasferire al progetto arricchita dal supporto dell’e-learning che gli conferisce un carattere estremamente innovativo, per proporre azioni preventive al fine di ridurre il tasso di errore nella rendicontazione dei fondi europei. Parteciperanno ai lavori, oltre al Presidente del Consiglio della Regione d’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, Paola Di Salvatore (coordinatrice del progetto) e il Procuratore Capo presso la Procura di Chieti, Francesco Testa. È atteso il contributo tecnico del Ten. Col. Ugo Liberatore del Nucleo antifrode della Guardia di Finanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche europee, di Mauro Marchionni dell’Igrue – Ragioneria Generale dello Stato del Ministero Economia e Finanza, di Maria Ntziouni-Doumas in rappresentanza dell’Olaf – Ufficio Europeo Antifrode a capo del Programma Hercule III, diNicoletta Parisi, Componente del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e del Consigliere Giacinto Dammico della Sezione Controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei Conti. Durante le due giornate sono previsti gli interventi delle Università di Scutari (Albania) e Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), che insieme al Nucleo Antifrode della Guardia di Finanza, alla Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione sono Associati del progetto. Il progetto infatti lavorerà in sinergia con la rete dell’Euroregione adriatico-ionica, che comprende 33 Regioni membri – la Regione Abruzzo detiene la vicepresidenza – e che corrisponde geograficamente all’area coperta dalla strategia EUSAIR e alla sua iniziativa AI-NURECC (rete adriatico-ionica di università, regioni, camere di commercio e città)