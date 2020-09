Encomio al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Turco nel comune di Quadri

Quadri. Si terrà domani, in Piazza del Popolo a Quadri (CH), alle ore 11.00, la celebrazione del Consiglio Comunale straordinario per il conferimento di un Encomio solenne al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE, Professor Mario Turco.

Per l’occasione saranno presenti Sindaci e amministratori della Valle del Sangro e il Presidente della 6a Commissione permanente Finanze e Tesoro, Senatore Luciano D’Alfonso. Nel primo pomeriggio, fanno sapere gli organizzatori, il Sottosegretario Turco e il Senatore D’Alfonso, insieme ai vertici ANAS e la proprietà dell’impresa esecutrice, si recheranno in sopralluogo “al più grande cantiere in produzione che è la Fondovalle Sangro” – come sottolinea il Senatore D’alfonso – “dove verificheremo in loco lo stato di avanzamento dei lavori, alla presenza di tecnici competenti e del Sottosegretario delegato a presiedere il CIPE, Mario Turco”