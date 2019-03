Entro venerdì verrà ripresa attività natatoria alle piscine Naiadi, domani il pronunciamento del Tribunale

Pescara. “Entro venerdì contiamo di avere l’acqua a temperatura Fin di 24 gradi, per poter far riprendere regolarmente le attività natatorie alle piscine Le Naiadi. Già dalla notte la temperatura dovrebbe salire per cui contiamo già per domani a pranzo di avere una situazione di normalità per riprendere regolarmente”. Lo ha detto Livio Di Bartolomeo, amministratore unico della Progetto Sport Gestione Impianti che gestisce la struttura. Le prossime ore saranno decisive per capire poi quale sarà il futuro della gestione delle Naiadi: domani è atteso il pronunciamento in collegiale del Tribunale Fallimentare (giudice delegato Federica Colantonio) sull’istanza di fallimento per la Progetto Sport Gestione Impianti, presentata dal pm Silvia Santoro nel luglio 2018.

In caso di accoglimento dell’istanza, la Progetto Sport ha annunciato di presentare immediatamente ricorso. Alla luce del rinvio del pronunciamento del Tar sulla scadenza al 31 marzo dell’affidamento temporaneo alla Progetto Sport delle piscine Le Naiadi, Di Bartolomeo ha annunciato che ieri ha provveduto ad inviare una Pec al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al Dipartimento della Regione competente per chiedere le determinazioni in merito.