Epifania e dintorni. Previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni

Pescara. Con L’epifania ogni sole se ne va via. Pioggia e nubi, infatti, saranno le protagoniste delle previsioni meteo per la prossima chiusura delle festività natalizie in Italia e in Abruzzo, tra saldi invernali appena iniziati e panettoni appena finiti. Riassumendo: nelle zone centrali seguirà un mercoledì 6 gennaio con rovesci e temporali che si alterneranno a schiarite nelle zone a nord della Toscana e in Umbria, con tempo soleggiato sull’isola sarda e sulle regioni del mare Adriatico. Nevicate in Abruzzo sopra i 900 metri. Su tutta Italia soffieranno venti di Libeccio.

Per Giovedì 7 gennaio al centro, la mattinata risulterà asciutta, in peggioramento sulla Sardegna verso il Lazio, Molise, con nevicate e piogge a circa 900 metri che riguarderanno ancora i territori abruzzesi. Venti meridionali attraversano la penisola, con tempo in linea di massima soleggiato in gran parte d’Italia. In chiusura per venerdì 8 gennaio tempo piovoso in Abruzzo e nel Molise, con piogge moderate anche sulla Sardegna. Il cielo in Italia risulterà, per lo più, irregolarmente nuvoloso.