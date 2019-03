Erosione costiera: vertice tra Marsilio e i sindaci locali a Casalbordino

Casalbordino. Sarà presentato ad aprile il report sui risultati dello studio sull’erosione costiera realizzato dalla Regione Abruzzo e dall’Università dell’Aquila. Una mappa del rischio dell’intero litorale abruzzese, che consentirà di pianificare correttamente e puntualmente gli interventi a difesa. L’annuncio è arrivato nel corso dell’incontro convocato a Casalbordino dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, a cui hanno partecipato anche gli assessori Mauro Febbo e Nicola Campitelli, il sottosegretario alla presidenza Umberto De Annuntiis e i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Fabrizio Montepara. Erano presenti i sindaci e i delegati di tutti i Comuni della “Costa dei Trabocchi”, da Ortona a San Salvo (Chieti).

La riunione è stata voluta da Marsilio per fare il punto sulla situazione, alla vigilia della stagione turistica estiva e per ascoltare, dalla voce degli amministratori locali, le emergenze da affrontare in via prioritaria. La scelta di Casalbordino non è casuale, dato che il suo litorale è quello più duramente colpito dai fenomeni di erosione, nonostante i molteplici interventi che si sono susseguiti negli anni e che hanno comportato un notevole investimento di risorse. “Il poter finalmente disporre di uno studio tecnico del fenomeno – ha spiegato Marsilio – apre una nuova prospettiva della questione, che ci consentirà un diverso approccio metodologico

nell’affrontare le diverse situazioni e individuare i percorsi tecnici e amministrativi più efficaci. Nel frattempo, metteremo in campo tutte le attività necessarie a risolvere le urgenze in vista della prossima stagione turistica”.

Il presidente ha anche sottolineato che si procederà alla ricognizione di alcuni progetti del Masterplan, per

rimodulare le risorse e destinare nuovi fondi agli interventi di difesa del territorio. Il direttore del Dipartimento

regionale Infrastrutture, Emidio Primavera, ha rimarcato che la progettazione degli interventi sull’erosione,

legati ai risultati dello studio dell’Università dell’Aquila, dovrebbe concludersi entro l’anno, così da avviare le

successive procedure a inizio 2020. “Avere a disposizione studi scientifici e progetti pronti – ha concluso

Marsilio – è fondamentale, perché ci permetterà di interloquire con i ministeri competenti su basi molto più

solide e concrete rispetto a oggi”.