Erosione e mareggiate, Marsilio e D’Annuntiis incontrano i sindaci della costa: interventi concreti per combattere il fenomeno

Pescara. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, insieme al sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis, ha incontrato oggi i rappresentanti dei Comuni della fascia costiera colpiti dalle recenti mareggiate. Un incontro che i vertici della Regione Abruzzo hanno voluto per dar seguito alle difficoltà che sono state riscontrate in questi giorni da parte delle Amministrazioni comunali alle prese con i danni, ancora in corso di valutazione, che rischiano di mettere in ginocchio l’intero settore turistico balneare della Regione.

“La volontà dell’amministrazione regionale”, hanno dichiarato il governatore Marsilio e il sottosegretario D’Annuntiis, “è stata, sin dal primo momento, quella di coinvolgere direttamente gli amministratori locali al fine di avere un riscontro diretto e una stima precisa dei danni che sono stati causati dalla mareggiata. La Regione si sente direttamente coinvolta per cercare di far fronte a questi problemi stando accanto ai sindaci ed affrontando con loro le problematiche che da troppo tempo erano ferme sul tavolo della discussione”.

“L’obiettivo”, sottolineano i due, “è quello di cominciare a programmare interventi concreti per combattere il fenomeno dell’erosione”. L’incontro organizzato oggi, a cui hanno partecipato gli assessori Nicola Campitelli e Piero Fioretti, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, oltre a diversi consiglieri regionali e i parlamentari abruzzesi, Nazario Pagano e Gabriella Di Girolamo, era volto a definire e quantificare gli interventi di somma urgenza che dovranno essere posti in essere per far fronte ai danni rilevati alle strutture pubbliche.