Escursionisti romani in difficoltà nella discesa del Fosso del Malopasso, interviene il soccorso alpino

Teramo. Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo è stato allertato, nella tarda serata di ieri, da una richiesta di aiuto pervenuta da tre uomini originari di Roma impegnati nella discesa del Fosso del Malopasso nel comune dell’Isola del Gran Sasso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

I tre erano in ritardo sui tempi previsti per l’uscita dalla forra a causa della portata d’acqua che in questo periodo non è esigua e l’incombere del buio li ha costretti a chiedere aiuto. Una squadra della Stazione Forre è immediatamente intervenuta per intercettarli ma i tre sono stati in grado di uscire autonomamente dalla forra ed avviarsi verso l’automobile.