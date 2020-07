Eseguiti i tamponi all’hotel di Aielli, 43 negativi al covid e uno in attesa di risposta

Aielli. Sono stati eseguiti i tamponi all’hotel di Aielli dove un peruviano risultato positivo a Firenze aveva soggiornato per 5 giorni. Dai test su ospiti e dipendenti che erano in isolamento nelle camere d’albergo, 43 sono risultati negativi al covid e uno in attesa di risposta.

L?operaio, durante il lavoro aveva accusato sintomi influenzali ed era stato rimandato a casa dal principale. In toscana era stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Immediata l’attivazione dei protocolli di isolamento delle persone venute a contatto con il paziente. La Asl aveva provveduto a isolare ogni contatto a rischio come prescritto dalle norme ed era stato avviato l’iter per accertare la dinamica del contagio.

L’azienda sanitaria, inoltre, in collaborazione con i rappresentanti delle istituzioni locali e le forze dell’ordine, si era attivata per tracciare una mappatura della eventuale catena di contagio. Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, aveva chiuso in via preventiva la struttura e annunciato che i dipendenti e i clienti dell’hotel sono stati messi in quarantena.

Il peruviano aveva soggiornato dal 22 al 26 in una struttura alberghiera di Aielli, fino al giorno della partenza. Ora finalmente la risposta che fa tirare a tutti un sospiro di sollievo. Manca ancora un test ma c’è grande ottimismo visto che gli altri 43 sono già risultati negativi. La situazione è sempre stata sotto controllo”, ha scritto il sindaco, “l’hotel è pulito, nessun focolaio da queste parti. Attendiamo ora, molto fiduciosi, l’ultima risposta”.