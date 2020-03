Esenzione pedaggi autostradali, Simonelli: soddisfazione per scelta Strada dei Parchi Spa, estendere anche a personale forze dell’ordine in servizio

Avezzano. “Apprendiamo con vivo ed estremo piacere – afferma Nello Simonelli, responsabile Nazione Futura Avezzano – che Strada dei Parchi Spa ha accolto la richiesta pervenuta dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di esentare dal pagamento del pedaggio relativo alle autostrade A24/A25 il personale medico – sanitario”.

“Sarebbe opportuno – continua – che tale esenzione venisse estesa anche al personale delle Forze dell’Ordine che quotidianamente svolge, seppure nella grande criticità e a maggior ragione per questo, il proprio servizio a favore della comunità con mezzi propri. In ciò, come Nazione Futura, ci uniamo alla segnalazione riportata dal consigliere provinciale Gianluca Alfonsi”.

“In questo momento bisogna agire nell’interesse comune, per cui – conclude – va tenuto conto di qualsiasi provvedimento che possa essere funzionale a tutelare chi, dovendo ottemperare alle proprie funzioni, è in prima linea in questa battaglia per la vita”.