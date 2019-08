Fermenti D’Abruzzo torna con un cartellone ricco di attività: degustazioni, percorsi formativi e di scoperta, uscite in barca e tanta musica. Il tutto con lo scopo di coniugare divertimento e consapevolezza per la qualità dei prodotti e per il bere bene.

Qui il video trailer della manifestazione: https://youtu.be/iCjy_4oHVN0

Si parte ogni giorno alle 18 con happy hour e dj set: i birrifici, negli appositi gazebo, illustreranno le loro specialità e il pubblico potrà scoprirle a prezzi speciali fuori mercato. Previste anche delle degustazioni a tema.

Quattro i corsi organizzati per l’edizione 2019. Ecco i titoli: Birre ancestrali; Il pane liquido; Il luppolo nella produzione della birra; Spezie, frutta e ingredienti insoliti. Gli incontri sono promossi in collaborazione con Jurij Ferri e Luca Fusé e l’Unionbirrai Beer Tasters.

Ma ancora: confermate le uscite Birre da… mare, sul catamarano Fiumareabruzzo, per degustare dell’ottima birra in alto mare in compagnia di un mastrobirraio o di un beer taster professionista. Biglietto 10€. Si salpa due volte al giorno, alle 19 e alle 22. I posti sono limitati.

Per ogni prenotazioni (degustazioni, workshop, uscita in barca) il sito di riferimento è il seguente: http://www.tuttofilaliscio.it/centro-prenotazioni-fermenti-dabruzzo/

Per quanto riguarda la musica, nel lungo weekend si susseguiranno Lidia Conte & The midnight special con ballabili anni ‘70 ‘80 ‘90. La band 90210, il gruppo I Taglia ‘90 e i Bisbetica.