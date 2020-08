Evento a Montesilvano su Franca Valeri, conduce il registra Davide Desiderio

Montesilvano. In occasione del recente compleanno della grande attrice italiana, l’associazione culturale “Miricreo” propone un incontro dal titolo “Auguri Franca! La signora Valeri spiegata in 2 ore”, a cura del regista Davide Desiderio.

Una lezione aperta a tutti, un viaggio cinematografico appassionato e divertente, che si terrà nella sede dell’associazione, in via Verrotti 13 a Montesilvano (PE), mercoledì 5 agosto, dalle ore 19:30.

Questo è il quarto incontro di un’iniziativa composta sia da un ciclo di lezioni di base sulla Storia del Cinema, sia da incontri di carattere monografico.

I primi due appuntamenti, avvenuti in gennaio e febbraio, sono stati viaggi cinefili nelle vite di due Maestri, Federico Fellini e Alfred Hitchcock. Il terzo appuntamento, a luglio, è stato tutto dedicato ad Alberto Sordi. Storie raccontate con esempi, aneddoti e curiosità, che l’associazione continua a proporre ora, dopo il periodo di pausa.

Oltre alle biografie sui registi, in futuro ci saranno lezioni sulle grandi storie d’amore di Hollywood, sulle cinematografie emergenti (fuori e dentro l’Europa), sullo sport o sul sacro e profano nel cinema, sull’animazione di ieri e di oggi. E poi grandi temi come il cibo, il razzismo, la sessualità, la politica. E un focus sui film “da spiaggia”.

Le lezioni sono tenute sempre da Davide Desiderio, scrittore, autore radio-televisivo e regista (“Piano di studi”, “Le 5 giornate di Roma”, “La buona terra”, e assistente alla regia di “Boris – Il film”).

“Siamo ripartiti da poco – spiega il docente – ma non mi aspettavo questo successo. L’incontro del 22 luglio scorso ha avuto così tanti prenotati che il giorno dopo ho fatto il bis, per permettere la partecipazione a tutti, sempre tenendo gli attuali dispositivi di protezione e le distanze”. Poi aggiunge: “100 anni di Franca Valeri, un evento straordinario. Faremo un viaggio tra i suoi film più belli, approfondiremo il suo rapporto con il teatro e l’opera lirica, la tv e la radio, i tanti personaggi innovativi che ha creato…in tanti ancora non conoscono quest’Artista, di cui racconterò anche aneddoti personali, perché in passato ho avuto l’onore d’incontrarla in varie occasioni e di passarci del tempo insieme”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Informazioni per costi e prenotazioni:



329 5674642 – segreteria Miricreo Associazione



338 3582537 – referenza cinema.