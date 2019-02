Evento di premiazione dei migliori vini abruzzesi per Vinibuoni Touring Club

PESCARA – Si svolgerà domani sera venerdì 1 marzo prossimo nell’Officina Del Gusto dell’IPSSEOA “F. De Cecco” – di Pescara la premiazione e la degustazione dei 29 vini abruzzesi premiati dalla guida VINI BUONI d’ITALIA, edita dal Touring Club Italiano, alla presenza del coordinatore Andrea De Palma.

La guida è unica nel panorama italiano e internazionale perché è la sola dedicata ai vini da vitigni autoctoni, cioè a quei vini prodotti al 100% da vitigni che sono presenti nella Penisola da oltre 300 anni. Ispirata alla tradizione enologica italiana e volta a valorizzare le radici, il territorio e la tipicità, Vinibuoni d’Italia anno dopo anno fornisce dunque un segnale preciso ai consumatori e al mercato italiano ed estero sul made in Italy del vino.

Nell’edizione 2019 per l’Abruzzo si registrano numerosi nuovi ingressi di aziende a conferma di una vivacità enologica che ha portato a raggiungere un risultato notevole con ben 29 vini premiati con il simbolo della Corona e della Golden Star che sarà possibile degustare nel corso della serata.

Vinibuoni d’Italia si basa su un processo di selezione eccezionale per impegno e per trasparenza. Infatti collaborano alla guida oltre 80 degustatori riuniti in 26 commissioni di lavoro che operano nella loro regione di competenza. La finale per l’assegnazione dei massimi riconoscimenti, ovvero la Corona e la Golden Star, viene fatta pubblicamente ed è aperta – caso unico in Italia – alla partecipazione dei media. Con l’iniziativa “Oggi Le Corone Le Decido Io”, il pubblico – composto da operatori, ristoratori e winelovers, in parallelo alle commissioni di Vinibuoni d’Italia – ha potuto indicare con il proprio voto i vini da inviare a Corona.

Programma:

ore 18.00 Cerimonia di premiazione

ore 20.00 Degustazione dei 29 vini premiati (l’elenco è disponibile qui, sul sito della guida), accompagnata da prelibatezze dell’ IPSSEOA “F. De Cecco”, da pani speciali e olio evo dell’Azienda Marina Palusci e da dolcezze tradizionali della Pasticceria Dolce Passione.

Ticket ingresso alla degustazione 10 euro. Disponibilità di parcheggio.