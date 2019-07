Ex Intecs, firmato accordo ItalGovSatCom. Febbo: positive ricadute sul territorio e per le aziende abruzzesi

L’Aquila. “Nel pieno rispetto dei tempi prestabiliti, ho incontrato a Roma sia l’Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia Donato Amoroso sia il Direttore Telecomunicazioni Giampiero Di Paolo che mi hanno confermato come, attraverso la convenzione firmata oggi, è previsto l’avvio delle attività inerenti il progetto ItalGovSatCom, in attesa della formalizzazione del Piano Multi Regionale”. A dichiararlo è l’assessore alle Attività Produttive della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, a margine dell’incontro avuto con i due responsabili.

“L’Azienda Thales – spiega Febbo – conferma le positive ricadute sul territorio e per le aziende abruzzesi che sono in coerenza con il montante degli investimenti regionali e MISE. Inoltre, la società comunica di aver avviato la verifica dei curricula dei lavoratori ex Intecs al fine di circoscrivere le professionalità dei ricercatori in linea con il progetto. Chiaramente adesso siamo a ridosso della pausa estiva ma gli incontri con la proprietà ‘ForEver24’ sono stati già fissati per la prima settimana di settembre con l’impegno di finalizzare e ‘operazionalizzare’ l’impiego delle risorse. L’azienda stima di poter completare questo percorso entro il mese di settembre e su mia richiesta di comunicarlo nelle sedi opportune”