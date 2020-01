‘Facciamo ecoscuola’, il progetto a firma M5S: grande opportunità che viene dal taglio degli stipendi di deputati e senatori

Pescara. A Montesilvano arriva ‘Facciamo ecoscuola’. L’iniziativa è stata presentata dai consiglieri comunali Straccini e Ballarini (M5S).

E’ stata consegnata dai consigliere comunali del M5S Paola Ballarini e Gabriele Straccini una lettera a tutti i dirigenti scolastici e agli insegnanti di Montesilvano per far conoscere il progetto ‘Facciamo EcoScuola’, la nuova iniziativa del Movimento 5 Stelle finanziata con 3 milioni di euro di restituzioni dei portavoce del Movimento di Camera e Senato per progetti di sostenibilità all’interno delle scuole italiane.

“E’ una grande opportunità che coinvolge insegnanti, studenti e genitori, volta a migliorare, con azioni concrete, il luogo dove i nostri ragazzi vengono formati. I progetti potranno riguardare sostenibilità ambientale e abbattimento delle barriere architettoniche. Quelli da finanziare, con 20mila euro per l’Abruzzo, saranno votati su base regionale, attraverso la piattaforma Rousseau”.

“Con le scuole”, ha cincluso il consigliere Straccini, “Abbiamo avuto già modo di interagire positivamente per una iniziativa legata alla sostenibilità ambientale, piantando alberi con gli alunni nei cortili delle loro scuole. Noi saremo a disposizione per qualsiasi informazione o aiuto per dare informazioni. I progetti dovranno essere inviati entro il 29 Febbraio. Tantissime scuole, da tutta Italia, hanno già aderito”.