Fase 2 Abruzzo, operatori di gioco soddisfatti dopo l’incontro con Marsilio: “In Conferenza Regioni spingerà per la ripartenza”

Pescara. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, porterà in Conferenza Regioni le problematiche degli operatori di gioco, ancora fermi in tutta Italia per le misure anti Covid-19. Come riporta Agipronews è quanto emerge al termine dell’incontro che Marsilio ha avuto in Regione con una delegazione di operatori e gestori delle agenzie di scommesse, del comparto degli apparecchi da intrattenimento e delle sale bingo dell’Abruzzo, e che ha visto la partecipazione anche dell’assessore al Bilancio Guido Quintino Liris e dell’assessore alle Attività produttive Mauro Febbo.

“Ci è stato spiegato che il blocco prolungato della Regione previsto per le attività di gioco segue necessariamente quello previsto dal Dpcm firmato dal premier Conte – spiega ad Agipronews Luca Paiola, uno dei rappresentanti degli operatori – La Regione è comunque favorevole alla ripartenza delle attività di gioco e nella prossima Conferenza delle Regioni il presidente Marsilio si farà portavoce delle nostre esigenze”. La delegazione degli operatori ha anche presentato “una serie di protocolli di sicurezza pensati per sale scommesse, bingo e apparecchi, che potranno essere utilizzati come spunto per linee guida a livello regionale. Siamo soddisfatti dell’incontro – conclude Paiola – considerando soprattutto che si trattava del primo faccia a faccia della nostra categoria con una Regione. Si tratta di un passo molto importante, ma se le nostre richieste dovessero rimanere inascoltate siamo pronti a scendere in piazza a Roma contro il Governo».