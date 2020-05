Fase 2, dal 3 giugno stop alla quarantena per gli stranieri provenienti dai paesi Schengen

Il 3 giugno cadrà l’obbligo della quarantena di 14 giorni per i cittadini stranieri provenienti dai paesi Schengen e dalla Gran Bretagna. Per il resto dei cittadini europei, tale obbligo cadrà dal 15 giugno.

L’indicazione è contenuta nel Dpcm in vigore, che prevede anche la fine del divieto di spostamenti

infraregionali sempre a partire dal 3 giugno. Infatti, l’Iss ha certificato che al momento in Italia non c’è alcuna situazione critica relativa alla pandemia di Covid-19. Pressoché in tutte le Regioni, ad eccezione del Molise, gli indici di trasmissibilità Rt sono al di sotto di 1 e il trend dei nuovi casi è in diminuzione.