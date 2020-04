Fase 2, lo sport abruzzese si prepara a ripartire. Imbastaro (Coni): la salute degli atleti è la priorità

L’Aquila. Con il nuovo Dpcm, dal 4 maggio anche lo sport abruzzese lentamente potrà iniziare la sua ripartenza. “L’avvio della seconda fase ci permette di poter far riprendere l’attività ad alcuni dei nostri atleti che praticano sport individuali” spiega all’ANSA il presidente del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro. “Per questa primissima fase potranno tornare ad allenarsi gli atleti professionisti e quelli di interesse nazionale. Il 18 maggio, poi, come noto, anche chi pratica sport di squadra potrà tornare ad allenarsi e fare attività. Ogni federazione dovrà produrre un elenco di atleti che potranno tornare ad allenarsi. Libertà di attività per i runners da soli e rispettando le distanze”.

“Ovviamente la priorità è quella di preservare e garantire soprattutto in questa fase la salute dei nostri ragazzi, per cui ribadisco l’importanza assoluta, per i proprietari e gestori degli impianti e delle strutture sportive di santificare gli ambienti quotidianamente secondo le prescrizioni sanitarie” afferma Imbastaro. “Al momento resta inibito l’uso degli spogliatoi”.

“Come Coni Abruzzo, siamo al lavoro già da giorni e con il Comune di Pescara abbiamo in programma un incontro in video conferenza con amministrazione e presidenti di federazione, per capire come ripartire nell’utilizzo dell’impiantistica al chiuso e all’aperto. Agli atleti è comunque raccomandato il distanziamento sociale e tutte le precauzioni per la pratica sportiva in sicurezza” conclude Imbastaro.

Al via dunque da lunedì prossimo le attività sportive individuali degli atleti autorizzati dalle singole federazioni come per esempio per ciclismo, atletica, tennis, ginnastica.