Fase 3 e turismo, campagna “vacanze sicure” per l’Abruzzo

Pescara. “Questa promozione turistica – sottolinea De Sanctis – contiene una strategia nel lungo periodo. L’Abruzzo è unica poiché un terzo del proprio territorio è sottoposto a tutela, un patrimonio naturalistico immenso: tre Parchi Nazionali (lo storico Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise, e quelli del Gran

Sasso-Laga e della Majella); un’Area marina e costiera protetta (Torre di Cerrano); un Parco Regionale (Sirente-Velino); oltre 30 riserve e oasi naturalistiche e la meravigliosa Costa dei Trabocchi, un suggestivo

percorso ciclopedonale dove ammirare posti unici. Tutti luoghi che fanno da sempre l’Abruzzo luogo dove trascorrere ferie in totale sicurezza, vacanze di prossimità, esperienza per appassionati di qualsiasi sport e soggiorni sereni”.

Di Filippo ha ricordato come nelle srttimane di lockdown l’assessorato abbia “continuato a lavorare creando una sezione-contenitore denominata #abruzzoacasatua con l’obiettivo di mantenere vivo il dialogo tra il brand ‘Abruzzo’ e gli utenti chiusi in casa e ‘abbattere’ quindi le distanze tra le due parti, quella narrante e quella dei lettori, facendo scoprire le nostre meraviglie. Un lavoro certosino ma importante poiché siamo riusciti a raggiungere migliaia (circa 1.100 al giorno) di utenti che attraverso Instagram e Facebook hanno visitato il portale turistico della regione”.

“Il visual della campagna – affermano i responsabili della società che ha ideato la campagna di comunicazione – è incentrato sullo slittamento semantico tra i termini ‘istanti’ e ‘distanti’, giocando con i loro significati per evocare sia magnifici momenti di cui una vacanza in Abruzzo è garanzia, sia quel distanziamento sociale, l’essere distanti nella vastità degli spazi che la natura offre, capace di rassicurare, oggi come non mai. Il messaggio è pensato per poter sensibilizzare i target che può raggiungere più utenti e visitatori possibili: famiglie, sportivi, gruppi organizzati e giovani dinamici”.