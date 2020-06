Fase 3, Guerra (Oms): distanza sui treni funziona bene

“Mi è capitato di prendere dei treni e mi sembra che la distribuzione di posti a sedere a scacchiera stia funzionando bene dal punto di vista del distanziamento”. A tranquillizzare su questo aspetto è stato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), intervenendo durante la trasmissione Agorà, su Rai 3. Le regole di distanziamento servono perché “nei due giorni precedenti all’insorgenza dei sintomi, si è contagiosi”, ha precisato.

Quanto agli asintomatici veri e propri, “hanno sintomi talmente blandi che non contribuiscono in modo significativa alla trasmissione del virus, perché la carica virale è collegata, anche se in modo non lineare, alla gravità dei sintomi”. Rispetto ai messaggi a volte divergenti arrivati in queste settimane proprio su questi temi, commenta: “il tentativo di colleghi che sanno di scienza è comunicare quello che conoscono, ma a volte lo facciamo male”.