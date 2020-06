Fase 3, turismo in lenta ripresa nelle spiagge d’Abruzzo. Fine giugno è come Aprile.

Martinsicuro – Un clima ideale per trascorrere qualche giorno di vacanza, e per facendo i conti con il distanziamento sociale e con le forme di prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 l’estate in Abruzzo si sta riprendendo la scena. Le bellissime spiagge d’argento come quella di Alba Adriatica, al quale fa seguito la tranquilla Martinsicuro e così come in molte altre località balneari, in spiaggia sembra quasi essere tornata una relativa normalità. Anche se non è proprio così.

La situazione di fine giugno è raffigurabile ai mesi di fine Aprile degli anni precedenti. Molti gli alberghi che sono ancora chiusi e che si apprestano a riaprire i battenti per i primi di luglio dovendo fare i conti con spazi e normative varie da poter rispettare. Infatti molto dipende anche dalla tipologia delle strutture, dalla caratterizzazione degli spazi a disposizione, l’ampiezza delle hall e delle sale da pranzo.

In molti casi, infatti la drastica riduzione di posti a disposizione lascia i gestori in una situazione di difficoltà: i costi di gestione non riescono a coprire le eventuali entrate ridotte dal numero degli ospiti da accogliere.

Ed inoltre si punta anche a Settembre, sperando che il meteo sia clemente e che il ritorno dei turisti stranieri caratterizzi renda di nuovo protagoniste le spiagge argentee d’Abruzzo.

L’Abruzzo dunque offre il meglio di sè, in tutto il suo splendore negli arenili, negli stabilimenti ma anche nelle ampie fasce costiere libere dall’urbanizzazione.

Piste ciclabili di lunga percorrenza fanno da cornice dunque ad una vacanza ideale, la particolare ampiezza delle spiagge inoltre rende tutto gradevole e fruibile. Speriamo in meglio dunque.